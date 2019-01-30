36 млн рублей направили на покупку медоборудования в 2018 году в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-30T12:44:50+03:00

А всего Территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона направил в больницы более 43 миллионов

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В 2018 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртии (ТФОМС) направил в больницы республики больше 43 миллионов рублей на покупку оборудования, ремонт медтехники и повышение квалификации врачей. Финансирование произошло за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС.

36 миллионов рублей из этой суммы пошли на покупку дорогостоящего медицинского оборудования: аппарата экстракорпоральной оксигенации в Первую республиканскую клиническую больницу, цифрового флюорографа в Сюмсинскую райбольницу, УЗИ-систем в Республиканский кардиоцентр, Камбарскую, Дебесскую и Киясовскую районные больницы, наркозно-дыхательных аппаратов в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и в Можгинскую районную больницу, аппарата искусственной вентиляции легких в Городскую клиническую больницу №9, видеогастроскопа в Завьяловскую районную больницу и не только.

Еще 7 миллионов рублей направили на ремонт компьютерных томографов в Сарапульской горбольнице и Можгинской районной больнице, аппаратов искусственной вентиляции легких в Городской клинической больнице №4, Игринской и Шарканской районных больницах, фиброгастроскопов в Сюмсинской и Дебесской районных больницах.

Кроме того, в 2018 году повысили квалификацию 19 врачей из 6 учреждений республики. На это затратили еще около 170 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU