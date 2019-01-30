2019-01-30T16:10:46+03:00
Общество

Ижевчанину пришлось выселять буйных квартирантов с помощью полиции

Они проигнорировали требование хозяина квартиры уйти
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске мужчине пришлось выселять буйных квартирантов с помощью полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Потерпевший сдал комнату в доме по улице Ворошилова. Спустя некоторое время на жильцов начали жаловаться соседи – шумят, часто собирают компании, выпивают. Мужчина решил проверить жильцов и если информация подтвердится, то расторгнуть договор, - сообщает ведомство.

Когда хозяин пришел в комнату, там действительно было много пьяных людей. Он попросил их покинуть помещение, но компания его проигнорировала. Тогда мужчина вызвал полицию. Сотрудники полиции и сотрудники Росгвардии по Удмуртии сумели выпроводить буйную компанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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