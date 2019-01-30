2019-01-30T16:12:30+03:00
Общество

В Ижевске планируется запретить огораживать территорию под парковку во дворах

С такой инициативой выйдут в городскую думу
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске готовятся представить в городскую думу документы о запрете огораживать территории внутри дворов многоквартирных домов. Как сообщил ижевчанин, например, во дворах на улице Ленина множество территорий «поделены» между жителями в качестве места для парковки.

- Мы проверим, как проведено межевание в вашем дворе. Если ограждена территория на муниципальной земле, то это незаконно. Если земля в собственности дома, то должен быть протокол голосования собственников жилья. Хочу сказать, что такая проблема не только в этом конкретном дворе, но и в целом в Ижевске. Поэтому мы хотим внести инициативу, чтобы нельзя было ограждать участки, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск глава города Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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