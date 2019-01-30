В Ижевске планируется запретить огораживать территорию под парковку во дворах
В Ижевске готовятся представить в городскую думу документы о запрете огораживать территории внутри дворов многоквартирных домов. Как сообщил ижевчанин, например, во дворах на улице Ленина множество территорий «поделены» между жителями в качестве места для парковки.
- Мы проверим, как проведено межевание в вашем дворе. Если ограждена территория на муниципальной земле, то это незаконно. Если земля в собственности дома, то должен быть протокол голосования собственников жилья. Хочу сказать, что такая проблема не только в этом конкретном дворе, но и в целом в Ижевске. Поэтому мы хотим внести инициативу, чтобы нельзя было ограждать участки, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск глава города Олег Бекмеметьев.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Про Алину Загитову прочитали рэп ведущие белорусского канала. Видео есть по ссылке (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»