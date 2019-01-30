Зоопарк Ижевска купил трех красных фламинго у Московского зоопарка

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-30T16:27:14+03:00

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В Ижевском зоопарке снова пополнение. Московский зоопарк продал трех красных карибских фламинго Удмуртии. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам заместителя директора зоопарка Ижевска Натальи Годуновой, в зоопарке уже есть четыре фламинго, которых купили в том же Московском зоопарке в 2017 году.

- Три новых фламинго к нам уже приехали и прошли карантин - сейчас птицы уже находятся в павильоне вместе с остальными, и посетители нашего зоопарка могут их увидеть. А чтобы они не замерзли, их содержат в закрытом теплом помещении. Птицы здоровы и чувствуют себя хорошо, они уже адаптировались. Пока они у нас идут как не определенные по полу. Имена, соответственно, мы им пока также не дали - это еще предстоит, - пояснила Наталья Годунова.

Птицы были проданы Удмуртии за 279 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU