2019-01-30T16:27:14+03:00
Общество

Зоопарк Ижевска купил трех красных фламинго у Московского зоопарка

На данный момент птицы уже адаптировались
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/club_udm_zooФото: vk.com/club_udm_zoo
Изменить размер текста:

В Ижевском зоопарке снова пополнение. Московский зоопарк продал трех красных карибских фламинго Удмуртии. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам заместителя директора зоопарка Ижевска Натальи Годуновой, в зоопарке уже есть четыре фламинго, которых купили в том же Московском зоопарке в 2017 году.

- Три новых фламинго к нам уже приехали и прошли карантин - сейчас птицы уже находятся в павильоне вместе с остальными, и посетители нашего зоопарка могут их увидеть. А чтобы они не замерзли, их содержат в закрытом теплом помещении. Птицы здоровы и чувствуют себя хорошо, они уже адаптировались. Пока они у нас идут как не определенные по полу. Имена, соответственно, мы им пока также не дали - это еще предстоит, - пояснила Наталья Годунова.

Птицы были проданы Удмуртии за 279 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крольчиха по кличке Зайка из зоопарка Ижевска принесла первое потомство. Как тут можно не умиляться? (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске цена на услугу по уборке снега выросла на 19%
«Хендай» и «ВАЗ-2106» столкнулись в Удмуртии
Удмуртия вошла в топ-40 регионов туризма-2018 в России
Всероссийские соревнования по игре бочча второй раз пройдут в Ижевске
Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира
Глава Ижевска назвал пять составляющих успешной очистки города от снега
В Ижевске планируется запретить огораживать территорию под парковку во дворах
Ижевчанину пришлось выселять буйных квартирантов с помощью полиции
Ведущие белорусского канала зачитали рэп про уроженку Ижевска Алину Загитову
Против строительства исламского центра в Ижевске выступают жители соседних домов
Прокуратура: взятку экс-главе Удмуртии передавал бывший замминистра транспорта
36 млн рублей направили на покупку медоборудования в 2018 году в Удмуртии
Пельменные мастер-классы пройдут в Ижевске
Знать квартиру в лицо: в Ижевске пройдет первый в этом году тур по новостройкам
Мужчина пытался украсть ящик для пожертвований в одном из торговых центров Удмуртии