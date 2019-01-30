СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-30T16:43:04+03:00

В 2018 году республику посетили на 28% больше туристов, чем в 2017 году

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Удмуртия вошла в топ-40 регионов туризма-2018 в России. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, которое представило рейтинг популярных городов и регионов у туристов по итогам 2018 года.

В 2018 году Удмуртию посетили 856 тысяч туристов, это на 28% больше, чем в 2017 году. В рейтинге туристических направлений республика оказалась на 36 месте.

Самыми популярными городами у туристов оказались - Москва (более 23,5 млн туристов), на втором месте Краснодарский край (более 17 тысяч туристов) и тройку лидеров замыкает Подмосковье (15 млн туристов).

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ИСТОЧНИК KP.RU