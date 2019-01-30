«Хендай» и «ВАЗ-2106» столкнулись в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-30T16:58:22+03:00

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В Удмуртии, 29 января на 220 километре автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с впереди двигающимся автомобилем «ВАЗ-2106», - сообщает ведомство.

В результате ДТП получила травмы пассажир «ВАЗ-2106» - 43-летняя женщина.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 9.10 Правил дорожного движения РФ водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

ИСТОЧНИК KP.RU