2019-01-30T17:25:47+03:00
Общество

В Ижевске цена на услугу по уборке снега выросла на 19%

В среднем сумма – 785 рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске услуга по уборке снега подорожала на 19%, а за январь 2019 года пользователи сайта Авито разместили на 10% больше объявлений, чем в прошлом году. Специалисты Авито составили рейтинг по доступности этой услуги.

Ижевск оказался на 18 месте по доступности услуги по уборке снега. Дешевле всего услугу предоставляют в Волгограде – 371 рубль, на втором месте Ульяновск – 432 рубля и на третьем Барнаул – 455 рублей. Дороже всего за услугу придется заплатить в Санкт-Петербурге (1879 рублей).

Спрос на услугу пришелся на понедельник, 21 января, потому как до этого прошел сильный снегопад.

Также специалисты Авито выбрали самые необычные объявления об уборке снега с территорий.

Например, в Московской области на борьбу со снегом может «дружно выйти вся семья», в Белгороде «по звонку может собраться бригада из 15 человек – суперстабильных студентов», в Ярославской области фронт работы совершенно бесплатно осмотрит специалист, а в Петропавловске-Камчатском мужчина готов «откопать» авто и гараж и помочь выехать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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