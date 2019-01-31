2019-01-31T06:11:29+03:00
Авто

Власти Ижевска рассматривают вариант введения платных парковок в центре города

Это один из вариантов решения проблемы транспортного коллапса
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Олег ЗОЛОТОФото: Олег ЗОЛОТО
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о том, что власти рассматривают возможность введение платных парковок в центре города. Он назвал это одним из способов решения транспортного коллапса.

- Центр у нас очень загружен. Надо смотреть, почему мы там паркуемся – кто-то работает там, кто-то в школу привез ребенка и так далее. Можно проработать вопрос платных парковок. Не знаю, насколько будет воспринята эта идея жителями, но опыт крупных городов России весьма положительный, - сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Кроме того, как возможные варианты решения проблемы загруженности, он назвал проспект Калашникова и дорогу, которая соединит Металлург и улицу 10 лет Октября. Однако отметил, что эти объекты очень глобальны, чтобы говорить о них в ближайшее время.

- Нужно с научной точки зрения проработать решение дорожных проблем. Первый совет, который был от ученых, занимающихся этими вопросами, - введение полос для движения общественного транспорта, - сообщил Олег Бекмеметьев.

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Полный эфир с главой города вы можете послушать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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