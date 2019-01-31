В Удмуртии мастер получит штраф за смерть рабочего на стройке

СЕГОДНЯ 06:42 2019-01-31T06:42:12+03:00

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В Удмуртии вынесли постановление по уголовному делу в отношении 52-летнего села Алнаши, которого обвиняли в нарушении требований охраны труда. Дело в том, что он является мастером в строительно-монтажной бригаде. Когда рабочие в очередной раз приехали на объект, вопреки требованиям, он решил уехать в другое место, оставив коллег без присмотра.

- В это время 47-летний электрик решил помочь монтажникам в подъеме деревянного бруса на крышу ремонтируемого здания. Для этого он взял не соответствующую установленным требованиям лестницу, которую нашел возле здания, и поднялся по ступеням. Лестница пошатнулась, и работник упал с высоты, ударившись головой о бетонное покрытие. Он скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда»). С учетом того, что мастер полностью признал свою вину и впервые совершил преступление небольшой тяжести, дело поступило в суд с ходатайством о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

- Решением суда мастеру назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, - заключили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU