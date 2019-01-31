2019-01-31T07:17:24+03:00
Общество

Власти Удмуртии: символика к 100-летию Калашникова будет защищена авторским правом

При ее использовании, нужно будет брать разрешение
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Удмуртия готовится к празднованию 100-летия Михаила Тимофеевича Калашникова. Этому было посвящено недавнее рабочее совещание под руководством первого заместителя председателя правительства республики Александра Свинина. В частности, особое внимание уделили символике праздника. Он отметил, что использование символики возможно в соответствии с установленными нормами законодательства.

- Коллеги, очень прошу применять символику при размещении на своих информационных ресурсах и выпускаемой продукции при условии согласования с президентом Межрегионального общественного Фонда имени М.Т.Калашникова Еленой Михайловной. Авторские права на логотип 100-летия также будут зарегистрированы, и здесь мы вместе будем отслеживать, чтобы не было нарушений при использовании соответствующей символики, — сообщил Александр Свинин.

Напомним, что на данный момент в план празднования включено 91 мероприятие. Предлагается, например, начать реконструкцию главного корпуса оружейного завода в Ижевске.

На празднование юбилея региональное правительство планирует привлечь федеральные средства в объёме более 400 млн рублей, из республиканского бюджета будет направлено 200 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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