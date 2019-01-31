В Удмуртии двое взрослых вовлекли подростка в преступление

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-31T07:42:17+03:00

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Прокуратура Юкаменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка и двух взрослых его знакомых. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, 21 августа 2018 года один из взрослых предложил подростку совместно собрать и употребить растение «конопля».

- А другой знакомый предложил вместе ограбить жителя Глазова, что всеми данными лицами и было исполнено, - сообщили в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса. За совершение преступлений несовершеннолетнему грозит максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, взрослым лицам - до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU