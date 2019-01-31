2019-01-31T08:45:35+03:00
Общество

Во всех школах Удмуртии к концу 2020 года появится высокоскоростной интернет

Такие меры примут в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Все школы Удмуртии обеспечат скоростным интернетом к 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики. Эту информацию сообщил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов. Изменения произойдут в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Также к 2024 году министерство планирует провести высокоскоростной интернет фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, учреждения соцзащиты, участковые пункты полиции, пожарные части на территории Удмуртии.

- В итоге у нас должно быть охвачено порядка 717 населенных пунктов Удмуртии и около 2000 социальных объектов. На данный момент 92% населения республики могут воспользоваться сотовой связью 3G. Доступ к сети 4G имеют 84% жителей Удмуртии. Волоконно-оптическая линия передачи проложена в 48% населенных пунктов, в которых проживают более 250 человек — добавил Тимур Меджитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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