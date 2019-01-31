2019-01-31T09:21:31+03:00
Общество

Единый день диспансеризации установили в Удмуртии

В 2018 году диспансеризацию прошли более 247 тысяч местных жителей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии установили единый день диспансеризации – 9 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В 2018 году диспансеризацию прошли более 247 тысяч человек, из которых 21% направлен на второй этап. Также за прошлый год было зарегистрировано более 345 тысяч заболеваний, в 57 % случаев прошедшие диспансеризацию поставлены на диспансерное наблюдение. Зарегистрировано более 7 тысяч злокачественных новообразований, из которых более половины на ранних стадиях, более 130 тысяч случаев болезней системы кровообращения. Все прошедшие направлены на диспансерное наблюдение.

В 2019 году диспансеризацию могут пройти граждане России, рожденные в следующих годах: 1914, 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.

9 февраля специалисты медучреждений Удмуртии ждут всех желающих по месту жительства с 9:00 до 14:00 часов (Подробную информацию о проведении диспансеризации 9 февраля уточняйте в медицинской организации по месту жительства).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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