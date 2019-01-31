2019-01-31T09:45:53+03:00
Происшествия

Полицейские закрыли наркопритон в Ижевске

Квартиру предоставлял местный житель
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске сотрудниками полиции был закрыт обнаружен и закрыт наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В ходе проверки подозрительной квартиры, в которой собирается много людей были обнаружены предметы и вещества, которые использовали наркозависимые. Помещение предоставлял 44-летний мужчина, который был ранее судим, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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