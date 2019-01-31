Полицейские закрыли наркопритон в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-31T09:45:53+03:00

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В Ижевске сотрудниками полиции был закрыт обнаружен и закрыт наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В ходе проверки подозрительной квартиры, в которой собирается много людей были обнаружены предметы и вещества, которые использовали наркозависимые. Помещение предоставлял 44-летний мужчина, который был ранее судим, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU