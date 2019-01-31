Родители школьников Удмуртии стали чаще жаловаться на незаконность взносов

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-31T10:25:17+03:00

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В Удмуртии прокуратура проведет массовую проверку школ на предмет законности родительских взносов. Связано это с тем, что родители стали жаловаться на 20% больше. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

- Недопустимо требовать с родителей уплаты определённой суммы. Когда предложение переходит в форму требования - это уже допускает нарушение закона о благотворительной деятельности. Такие нарушения у нас, к сожалению, есть. Хотелось бы обратиться к родителям: у кого имеются именно факты нарушения права на получение образования, когда идет ущемление прав ребенка, ограничение в реализации этих прав в любой форме, идет непосредственное требование каких-либо благотворительных взносов, средств и так далее — обращаться в органы прокуратуры, - сообщила прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Удмуртии Анна Ващенко.

О результатах проверки прокуратура сообщит в мае 2019 года, так как проверки будут проходить до конца учебного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU