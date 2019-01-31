2019-01-31T10:45:38+03:00
Общество

В первый день февраля в Удмуртии температура будет -10

Также прогноз погоды на ближайшие дни
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В последний день января ночью ожидается похолодание до -20 градусов и местами небольшой снег, ветер 5-10 м/с. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

По данным ЯндексПогода в первый день февраля, в пятницу, температура днем будет -10…−9 градусов, ночью −10 градусов, небольшой снег.

В субботу, 2 февраля, днем температура - 8…−7 градусов, ночью −10…−8 градусов, небольшой снег.

В воскресенье, 3 февраля, днем температура −8 градусов, ночью ожидается похолодание −20…−18 градусов, небольшой снег.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Прокуратура Удмуртии проверит школы на предмет законности родительских взносов. Когда будут известны результаты проверки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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