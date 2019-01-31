В первый день февраля в Удмуртии температура будет -10
В последний день января ночью ожидается похолодание до -20 градусов и местами небольшой снег, ветер 5-10 м/с. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
По данным ЯндексПогода в первый день февраля, в пятницу, температура днем будет -10…−9 градусов, ночью −10 градусов, небольшой снег.
В субботу, 2 февраля, днем температура - 8…−7 градусов, ночью −10…−8 градусов, небольшой снег.
В воскресенье, 3 февраля, днем температура −8 градусов, ночью ожидается похолодание −20…−18 градусов, небольшой снег.
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Прокуратура Удмуртии проверит школы на предмет законности родительских взносов. Когда будут известны результаты проверки (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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