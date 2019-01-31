Экс-глава Удмуртии согласился дать показания по своему уголовному делу

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-31T12:09:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев согласился дать показания по своему уголовному делу. Об этом он сообщил в зале заседания суда после завершения речи обвинения. Заседание прошло 30 и 31 января.

- На 31 января 2019 года я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному мне обвинению. Но в то же время не отказываюсь от дачи показаний после того, как мой адвокат Сбоева Галина Михайловна полностью ознакомится с материалами уголовного дела, — прокомментировал обвиняемый.

Напомним, что 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 140 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.

13 февраля пройдет следующее заседание по уголовному делу, возбужденному против Александра Соловьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд по делу экс-главы Удмуртии Соловьева начался с положительных характеристик

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/689209" frameborder="0"></iframe> Зал заседания суда.

ИСТОЧНИК KP.RU