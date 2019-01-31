Экс-глава Удмуртии согласился дать показания по своему уголовному делу
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев согласился дать показания по своему уголовному делу. Об этом он сообщил в зале заседания суда после завершения речи обвинения. Заседание прошло 30 и 31 января.
- На 31 января 2019 года я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному мне обвинению. Но в то же время не отказываюсь от дачи показаний после того, как мой адвокат Сбоева Галина Михайловна полностью ознакомится с материалами уголовного дела, — прокомментировал обвиняемый.
Напомним, что 30 января началось рассмотрение уголовного дела в Завьяловском районном суде против экс-главы республики Александра Соловьева. На скамье подсудимых бывший губернатор оказался после обвинения в получении взятки в размере 140 млн рублей. Средства он получил от участников строительства через Каму и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из регионального и федерального бюджетов.
13 февраля пройдет следующее заседание по уголовному делу, возбужденному против Александра Соловьева.
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Зал заседания суда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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