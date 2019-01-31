В Ижевске студентка вуза разместила в соцсети нацистскую символику

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-31T13:11:44+03:00

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20-летняя студентка одного из вузов Ижевска разместила на своей странице в одной из соцсетей материалы с нацистской символикой и атрибутикой. Она уже привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Девушка признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа. Изображения с нацисткой атрибутикой и символикой удалены, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU