В Ижевске студентка вуза разместила в соцсети нацистскую символику
20-летняя студентка одного из вузов Ижевска разместила на своей странице в одной из соцсетей материалы с нацистской символикой и атрибутикой. Она уже привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Девушка признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа. Изображения с нацисткой атрибутикой и символикой удалены, - рассказали в ведомстве.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Родители школьников Удмуртии стали чаще жаловаться на незаконность взносов
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»