2019-01-31T13:11:44+03:00
Общество

В Ижевске студентка вуза разместила в соцсети нацистскую символику

Ее привлекли к административной ответственности
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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20-летняя студентка одного из вузов Ижевска разместила на своей странице в одной из соцсетей материалы с нацистской символикой и атрибутикой. Она уже привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Девушка признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа. Изображения с нацисткой атрибутикой и символикой удалены, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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