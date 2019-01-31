В Ижевске меняют схему работы светофора на перекрёстке 10 лет Октября – Удмуртская
С пятницы, 1 февраля, в Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября – Удмуртская изменят схему работы светофорного объекта. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, в тестовом режиме будут введены новые режимы. Известно, что меняют именно организацию движения по улице Удмуртская, чтобы разделить потоки автомобилей.
- В связи с этим Госавтоинспекция МВД по республике обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте предельно внимательны, строго соблюдайте Правила дорожного движения, - сообщает 1 отдел.
Естественно, поначалу там будут собираться большие пробки. Поэтому, по возможности, избегайте данный перекресток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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