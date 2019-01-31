Впервые у гипермаркета «Магнит» на Молодежной откроется «Всероссийская ярмарка»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-31T15:38:41+03:00

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У «Всероссийской ярмарки» уже давно есть постоянные покупатели. На радость им и тем, кто хотел бы познакомиться с ассортиментом товаров одной из лучших ярмарок России, «Всероссийская ярмарка» пройдет в Ижевске с 6 по 10 февраля. Впервые она откроется в павильоне у гипермаркета «Магнит» на ул. Молодежной и соберет на своей площадке разнообразный ассортимент продуктов и непродовольственных товаров от производителей, предпринимателей Удмуртии и других регионов.

В ассортименте продукция 70 предприятий из Удмуртии и других регионов страны. Это более 100 наименований рыбных деликатесов, фермерские колбасы и мясные рулеты, авторские сыры; татарские, тульские сладости, крупные и необычайно сладкие азербайджанские гранаты, мед, чаи, натуральные морсы и кисели, специи мира.

К праздникам много идей для подарков. Например, текстиль в стиле прованс, искусные фигурки из полотенец и носков, сумки из дизайнерской кожи, полезные товары для кухни и уборки дома... Также вы встретите коллекции мужской и женской одежды, унты и стильную валяную обувь, кашемировые изделия, головные уборы, оздоровительную продукцию и много-много других интересных товаров! «Всероссийская ярмарка» – всегда вкусно, красиво, уютно! Приглашаем посетить!

Приятное дополнение к новым приобретениям – розыгрыш сертификатов для покупок на ярмарке от Выставочного центра «УДМУРТИЯ»*

Павильон у гипермаркета «Магнит», ул. Молодежная, 107а

Время работы: 6-9 февраля (ср-сб) 10.00-19.00, 10 февраля (вс) 10.00-16.00.

Подробности: vk.com/ya_izh

* Информация об организаторе, правилах проведения розыгрыша, а также количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8-912-856-10-28.

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ИСТОЧНИК KP.RU