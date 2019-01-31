Прокуратура нашла нарушения в «Корпорации развития Удмуртии»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-31T16:39:53+03:00

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Прокуратура республики поставила на контроль вопросы исполнения «Корпорацией развития Удмуртии» законодательства об инвестиционной деятельности. Пресс-служба ведомства сообщает, что они провели проверку в обществе и нашли нарушения.

- Не обеспечены сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», разработка схем их реализации с использованием механизмов государственно-частного партнерства, размещение на инвестиционном портале и инвестиционной карте республики полной и актуальной информации об инфраструктурной основе развития инвестиционной деятельности в регионе, ведение реестра получателей мер финансовой и информационной поддержки, информирование о стоимости платных услуг, допущено несвоевременное размещение информации о закупках в Единой информационной системе, - сообщает пресс-служба.

Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений законодательства. Акционерное общество привлечено к административной ответственности с назначением штрафа.

- Прокуратурой республики о сложившейся ситуации проинформированы глава региона и председатель правительства республики, - дополнили в пресс-службе.

Проведение проверки подтвердил нынешний директор общества Константин Сунцов.

- Предписание по результатам проверки, проведенной с 20 сентября по 19 октября 2018 года действительно было вынесено. Но 6 ноября 2018 года и на имя действующего на тот момент генерального директора. Я назначен директором с 10 декабря 2018 года, - написал он на своей странице в «Фейсбук».

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ИСТОЧНИК KP.RU