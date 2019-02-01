Ижевчанин из-за невнимательности остался без денег

СЕГОДНЯ 06:26 2019-02-01T06:26:57+03:00

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В Ижевске мужчина из-за невнимательности остался без денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В конце декабря 2018 года мужчина снимал деньги с банковской карты. После ввода пин-кода он забрал карту и ушел, забыв деньги. Спустя некоторое время он обнаружил, что денег нет, и на карту они не вернулись, - сообщает ведомство.

Позже выяснилось, что деньги забрал один из последующих клиентов. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Злоумышленником оказался 52-летний ижевчанин. На данный момент он находится под подпиской о не выезде. За совершенное преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU