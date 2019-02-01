За 2018 год подростки в Удмуртии совершили 590 преступлений

СЕГОДНЯ 06:38 2019-02-01T06:38:08+03:00

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В Удмуртии за 2018 год подростки совершили 590 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике со ссылкой на замначальника УОДУУП и ПДН МВД по Удмуртии Веронику Малькову.

Каждое третье преступление, а это 180 фактов, совершено подростками в группах. С участие взрослых было совершено 80 преступлений. Также 13 человек оказались в суде за вовлечение подростков в совершение преступлений.

- За 12 месяцев 2018 года правоохранительными органами расследовано 590 преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет. В совершении преступлений приняли участие 586 несовершеннолетних. Из них 321 - учащиеся школ, 174 обучаются в учреждениях профессионального образования», - сообщила Вероника Малькова.

Всего на профилактическом учете в органах внутренних дел сегодня состоят 1728 несовершеннолетних, из них 71 судимый. Также на учете состоит 1270 родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU