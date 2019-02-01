Сельские школы Удмуртии получили новые автобусы

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-01T06:50:55+03:00

За 2018 год школам передали 33 автобуса

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В Удмуртии 12 сельским школам передали автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки республики.

Школьников будут возить автобусы ПАЗ, которые республика получила за счет федерального бюджета. Также за счет федерального бюджета за 2018 год было получено 33 автобуса.

Автобусы стали собственностью муниципальных образований. Транспорт передали Балезинскому, Глазовскому, Дебесскому, Завьяловскому, Каракулинскому, Можгинскому, Сарапульскому, Шарканскому, Якшур-Бодьинскому районам. А также школе №17 в Ижевске и Республиканскому лицею.

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ИСТОЧНИК KP.RU