Минздрав опубликовал график передвижения мобильных диагностических комплексов по Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-01T08:27:46+03:00

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Министерство здравоохранения Удмуртии на своей сайте опубликовало график передвижения мобильных диагностических комплексов на февраль. Министерство отмечает, что передвижные комплексы позволяют выявить заболевание на ранней стадии, а также заменить обследование у врачей узкой специальности.

В феврале диагностику смогут пройти жители: Глазовского, Сарапульского, Селтинского, Воткинского, Балезинского, Красногорского, Завьяловского, Якшур-Бодьинского, Ярского районов.

Напомним, что передвижные медицинские комплексы ведут активную работу, смотрите итоги за 2018 год (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU