Минздрав опубликовал график передвижения мобильных диагностических комплексов по Удмуртии
Министерство здравоохранения Удмуртии на своей сайте опубликовало график передвижения мобильных диагностических комплексов на февраль. Министерство отмечает, что передвижные комплексы позволяют выявить заболевание на ранней стадии, а также заменить обследование у врачей узкой специальности.
В феврале диагностику смогут пройти жители: Глазовского, Сарапульского, Селтинского, Воткинского, Балезинского, Красногорского, Завьяловского, Якшур-Бодьинского, Ярского районов.
Напомним, что передвижные медицинские комплексы ведут активную работу, смотрите итоги за 2018 год (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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