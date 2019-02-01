В администрации Ижевска прошло заседание городского штаба ЖКХ
В Ижевске 31 января в администрации прошло заседание городского штаба ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На заседании обсуждались вопросы зимнего содержания города, сбора и вывоза ТКО. Заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев напомнил, что квитанции по услуге вывоза ТКО жители получат либо от Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», если у населения прямые расчеты с Регоператором, либо от управляющей компании или ТСЖ, если они начисляют жителям плату за вывоз мусора самостоятельно.
Также участники заседания отметили, что отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме, аварийные ситуации устраняются в кратчайшие сроки.
Городской службе благоустройства и дорожного хозяйства было поручено контролировать работу подрядных организаций при уборке снега с домов крыш и трасс.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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