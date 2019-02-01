Открытие гипермаркета французской сети Leroy Merlin в Ижевске запланировали на апрель 2019 года

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-01T10:36:59+03:00

До этого открытие планировалось в декабре 2018 года

Изменить размер текста: A A

В Ижевске первый гипермаркет французской сети Leroy Merlin откроется во второй половине апреля 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Ижевск» со ссылкой на представителя сети гипермаркетов.

- Пока точной даты нет, но мы очень надеемся, что во второй половине апреля откроем, - сообщил представитель Leroy Merlin.

Напомним, что открыться магазин должен был в декабре 2018 года. А впервые об открытии гипермаркета заговорили в начале 2018 года.

На данный момент известно, что Leroy Merlin разместится рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Камбарской. Это будет сам магазин строительно-отделочных материалов и склад общей площадью 10 тыс. кв. м.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«В этом году к началу приемной кампании в первый класс портал Госуслуг был готов»: министр информатизации и связи Удмуртии рассказал, сколько заявлений было подано через портал (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU