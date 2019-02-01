2019-02-01T10:36:59+03:00
Общество

Открытие гипермаркета французской сети Leroy Merlin в Ижевске запланировали на апрель 2019 года

До этого открытие планировалось в декабре 2018 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: media8.ruФото: media8.ru
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В Ижевске первый гипермаркет французской сети Leroy Merlin откроется во второй половине апреля 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Ижевск» со ссылкой на представителя сети гипермаркетов.

- Пока точной даты нет, но мы очень надеемся, что во второй половине апреля откроем, - сообщил представитель Leroy Merlin.

Напомним, что открыться магазин должен был в декабре 2018 года. А впервые об открытии гипермаркета заговорили в начале 2018 года.

На данный момент известно, что Leroy Merlin разместится рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Камбарской. Это будет сам магазин строительно-отделочных материалов и склад общей площадью 10 тыс. кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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