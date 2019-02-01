ТОП высокооплачиваемых вакансий назвали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-01T11:28:19+03:00

Зарплата от 100 тысяч рублей и выше

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Самые высокооплачиваемые вакансии в Удмуртии, которые были размещены в январе 2019 года, назвали специалисты сайта по поиску работы и персонала hh.ru.

За январь высокооплачиваемыми сферами стали «продажи», «IT» и «рабочий персонал», где зарплата от 100 тысяч рублей и выше.

В рейтинге высокооплачиваемых вакансий первой оказалась управляющий филиалом, соискателю предлагают зарплату до 500 тысяч рублей. Для того, чтобы откликнуться на вакансию, у кандидата должен быть опыт работы на руководящей должности не менее года.

Вакансия директор регионального департамента подразумевает зарплату от 250 тысяч рублей. И также нужен опыт работы, но более трех лет.

Менеджеру по продажам автомобилей работодатель обещает до 150 тысяч рублей, нужно иметь опыт работы от года до трех лет и быть ответственным.

Такую же зарплату обещают и ландшафтному дизайнеру (до 150 тысяч рублей), опыт работы обязателен.

На пятом месте в рейтинге оказалась вакансия ведущего frontend-разработчика, зарплату обещают от 140 тысяч рублей. Опыт работы от года до трех лет обязателен.

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ИСТОЧНИК KP.RU