ТОП высокооплачиваемых вакансий назвали в Удмуртии
Самые высокооплачиваемые вакансии в Удмуртии, которые были размещены в январе 2019 года, назвали специалисты сайта по поиску работы и персонала hh.ru.
За январь высокооплачиваемыми сферами стали «продажи», «IT» и «рабочий персонал», где зарплата от 100 тысяч рублей и выше.
В рейтинге высокооплачиваемых вакансий первой оказалась управляющий филиалом, соискателю предлагают зарплату до 500 тысяч рублей. Для того, чтобы откликнуться на вакансию, у кандидата должен быть опыт работы на руководящей должности не менее года.
Вакансия директор регионального департамента подразумевает зарплату от 250 тысяч рублей. И также нужен опыт работы, но более трех лет.
Менеджеру по продажам автомобилей работодатель обещает до 150 тысяч рублей, нужно иметь опыт работы от года до трех лет и быть ответственным.
Такую же зарплату обещают и ландшафтному дизайнеру (до 150 тысяч рублей), опыт работы обязателен.
На пятом месте в рейтинге оказалась вакансия ведущего frontend-разработчика, зарплату обещают от 140 тысяч рублей. Опыт работы от года до трех лет обязателен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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