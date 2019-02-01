Молодой человек перевернулся на автомобиле в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-01T11:31:20+03:00

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В Ижевске 31 января напротив дома №328 по улице Азина молодой человек перевернулся на машине. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 20-летний молодой человек, водитель машины ВАЗ-2104, не справился с управлением, наехал на сетевую опору, из-за чего перевернулся, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель получил травмы, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните по одному из указанных телефонов: дежурная часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.

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ИСТОЧНИК KP.RU