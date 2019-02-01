Валерий Старцев стал начальником «Поисково-спасательной службы Удмуртии»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-01T12:03:38+03:00

Он принимал участие в почти 900 поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах

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В четверг, 31 января, на официальном сайте главы и правительства Удмуртии опубликовали распоряжение о назначении на должность начальника «Поисково-спасательной службы Удмуртии» Валерия Старцева. Документ подписан председателем правительства республики Ярославом Семеновым.

- Назначить на должность начальника Старцева Валерия Ивановича с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года, - говорится в документе.

В самой Службе рассказали, что Валерий Иванович непосредственно принимал участие в 896 поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. Например, по сбору обломков разбившегося пассажирского лайнера «Боинг 737» в Перми, последствий урагана на территории Воткинского района, по поиску и подъему со дна Воткинского водохранилища тел пилота и пассажиров вертолета «Робинсон 44», по поиску и подъему на поверхность воды погибших пассажиров затонувшего на Куйбышевском водохранилище дизель-электрохода «Булгария» и так далее.

Напомним, что в ноябре 2018 года стало известно, что бывшему начальнику Службы вынесли приговор за растрату и присвоение денег.

ДОСЬЕ «КП»

Старцев Валерий Иванович

Родился в 1982 г. в г. Воткинске

Образование: высшее, магистр, Удмуртский государственный университет, факультет «Институт гражданской защиты».

Старцев В.И. за период работы, начиная с 10 мая 2000 года, прошел трудовой путь от заведующего склада поисково-спасательного отряда г. Воткинска, далее спасателем до заместителя начальника поисково-спасательной службы Удмуртской Республики по поисково-спасательным работам.

Является спасателем I-го класса, водолаз II-го класса I-II-й группы специализации, руководитель взрывных работ, заслуженный работник аварийно-спасательной службы Удмуртской Республики.

Начиная с 2003 года участвует в Международных, всероссийских и региональных соревнованиях по многоборью спасателей поисково-спасательных формирований, а на протяжении 11-ти лет руководит подготовкой и участием команды в данных соревнованиях, на которых лично принимает участие, показывает высокую профессиональную подготовку по спасению «пострадавших». Приказом Министра Российской Федерации по спорту и туризму ему присвоено звание «Мастер спорта России».

За особые заслуги, мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасении жизни и здоровья людей, награжден Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики.

За заслуги в деле развития и обеспечения успешного функционирования РСЧС, выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и образцовое выполнение своих служебных обязанностей награжден нагрудными знаками МЧС России «За заслуги», «Участнику ликвидации последствий ЧС», «Почетный знак МЧС России», медалью МЧС России «За безупречную службу».

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ИСТОЧНИК KP.RU