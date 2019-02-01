В Ижевске главный бухгалтер организации похитила 4 миллиона рублей
В Ижевске Устиновский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы, которая работала главным бухгалтером в организации. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, женщина с марта 2015 по февраль 2018 года начисляла себе повышенную зарплату.
- Она проводила операции по перечислению через банк на свой счёт заработной платы в большем размере, чем ей начислено. В результате за указанный период женщина похитила более 4 млн. рублей, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе.
Во время следствия она полностью признала свою вину, раскаялась и частично возместила ущерб. По ее ходатайству дело рассмотрено в особом порядке.
- Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, - уточнили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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