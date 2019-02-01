В Удмуртии водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 14-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-01T15:06:11+03:00

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В четверг, 31 января, около 7.00 на дороге в Красногорском районе произошло ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, там сбили 14-летнего мальчика.

- Водитель автомобиля «Лада Приора» - 26-летняя девушка, совершила наезд на пешехода – 14-летнего мальчика, который шел в темное время суток вне населенного пункта без световозвращающих элементов на одежде, - сообщили в 1 отделе.

Ребенок получил травмы.

В тот же день на улице Камбарская в Ижевске 61-летний водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована, - сообщили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU