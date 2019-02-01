Клиенты «Дом.ru» получили 600 тысяч подарков

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-01T15:07:53+03:00

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В 2018 году клиенты оператора активировали более 600 тысяч спецпредложений, а количество участников акции выросло на 6%. Каждый месяц клиенты «Дом.ru» могли смотреть тематические пакеты ТВ-каналов, подписки в видеотеке, увеличивать скорость интернета, пользоваться сервисами и специальными предложениями без дополнительной платы. Стать участником акции мог любой клиент оператора.

В 2018 году самыми популярными подарками стали пакеты развлекательных и спортивных каналов, а также скоростной бонус, который разгоняет интернет до 100 Мбит/с. Пользователи комплексных предложений – интернета и цифрового телевидения - чаще использовали возможности программы, а наибольший рост интереса к акции, сразу на 6% отмечен у пользователей услуги интернет.

В прошлом году акция «12 поводов для подарков» была значительно расширена. Теперь клиенты «Дом.ru» ко дню рождения получают подарки: разнообразные скидки на товары и выгодные предложения от партнеров компании.

В 2019 году «Дом.ru» вновь приготовил подарки на любой вкус. Например, в феврале клиенты могут без дополнительной платы активировать антивирус, пакеты каналов для поклонников кино и киберспорта, а также подписку на премьерный видеосервис.

Календарь акции доступен по ссылке izhevsk.domru.ru/podarki, общая сумма подарков, возможных по одному договору – до 10 000 рублей за год. Активировать их можно в Личном кабинете на сайте domru.ru или мобильном приложении «Мой Дом.ru» (раздел «Спецпредложения»).

Новость от партнера.

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ИСТОЧНИК KP.RU