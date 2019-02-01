В Ижевске незаконно благоустроили памятник Пастухову
Прокуратура Индустриального района Ижевска провела проверку соблюдения законодательства об объектах культурного наследия. Как сообщает пресс-служба ведомства, администрация района провела работы по благоустройству памятника Ивану Пастухову, но допустила нарушения.
- Работы были проведены без разработки согласованной документации на проведение работ, а также без разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, - сообщили в пресс-службе.
В результате, бронзовый памятник покрасили черной краской, чем изменили облик объекта культурного наследия.
- По результатам проверки главе муниципального образования «Город Ижевск» прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, исполнение требований которого находится на контроле в прокуратуре района, - дополнили в пресс-службе.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Ижевске временно закроют движение на нескольких участках улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»