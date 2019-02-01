2019-02-01T15:59:08+03:00
Происшествия

В Ижевске незаконно благоустроили памятник Пастухову

В результате изменили облик объекта культурного наследия
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Прокуратура Индустриального района Ижевска провела проверку соблюдения законодательства об объектах культурного наследия. Как сообщает пресс-служба ведомства, администрация района провела работы по благоустройству памятника Ивану Пастухову, но допустила нарушения.

- Работы были проведены без разработки согласованной документации на проведение работ, а также без разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, - сообщили в пресс-службе.

В результате, бронзовый памятник покрасили черной краской, чем изменили облик объекта культурного наследия.

- По результатам проверки главе муниципального образования «Город Ижевск» прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, исполнение требований которого находится на контроле в прокуратуре района, - дополнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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