2019-02-01T16:46:44+03:00
Политика

Нижегородские панки из группы F.P.G отметят 20-летие в Ижевске

Горожан ждет на концерте особенная программа
Игорь БОБРОВ
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Радуйтесь, ижевские любители качественного русского панк-рока! В столицу Удмуртии в рамках гастрольного тура XX-тур, посвященного своему 20-летию, уже мчатся ребята из Нижнего Новгорода – F.P.G.

В день рождения принято получать подарки, однако музыканты поступят наоборот, наградив своих поклонников грандиозным концертом. Традиционно выступления F.P.G отличаются драйвом, энергетикой, дерзостью и молодостью. Искушенному ижевскому зрителю ребята обещают особенную программу со старыми хитами и песнями со свежего альбома #новоестароезлое. Конечно, не обойдется и без сюрпризов.

Когда: 15 февраля, 20:00;

Где: бар «Пинта» в ТРК «Петровский» (ул. Петрова, 29).

Билеты: оффлайн – магазин «ДжинсА» (ул. Удмуртская, 302), магазин ELVIS (ЦУМ, 2-й этаж), онлайн – в группе концерта.

Концерт организован агентством «Драйв-групп».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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