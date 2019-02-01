В Ижевске «Яндекс» зафиксировал пробки в 9 баллов
Особенно тяжелая ситуация на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября
Яндекс.Пробки
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В пятницу, 1 февраля, с в Ижевске зафиксировали пробки в 9 баллов. На это, отчасти, повлияло то, что перестроили схему работы светофорного объекта на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября. В связи с этим же, ситуация там складывается тяжелая.
Кроме того, пробки есть на перекрестке Удмуртская-Холмогорова, 10 лет Октября-Пушкинская, Ленина-Пушкинская, Ленина-Удмуртская, Карла Либкнехта (от Орджоникидзе до Удмуртской).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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