В Ижевске прошли соревнования по скандинавской ходьбе
1 февраля в парке Космонавтов прошли общегородские соревнования по скандинавской ходьбе. В них приняли участие более 160 человек, в том числе жители Ижевска, Сарапула и даже Увы!
Фото: Сергей Грачев
- Все участники успешно преодолели 3-километровую дистанцию, после чего согрелись горячим чаем в здании Русского дома, - рассказала председатель регионального отделения «Союза Пенсионеров России» в Удмуртии Любовь Шамшурина.
Фото: Сергей Грачев
Женщины соревновались в четырех возрастных категориях (55-59, 60-69, 70-75 и 75+ лет), мужчины – в двух (60-69 и 70+ лет).
Фото: Сергей Грачев
Отметим, что мероприятие прошло при поддержке городской администрации и Общественной палаты Ижевска. От нее победители соревнований получили памятные подарки - подписку на ижевский еженедельник «Центр» (12+), а также книжные коллекции от ИД «Комсомольская правда». Поддержали мероприятие и партнеры – в том числе ПАО «Почта банк», компания МТС, а также «Центр здоровья и отдыха «Ижевские термы» - от него победители получили сертификаты на посещение центра.
Следующие соревнования организаторы планируют провести в Ижевске уже весной.
Фото: Сергей Грачев
ИСТОЧНИК KP.RU
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