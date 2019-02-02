СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-02T09:30:58+03:00

Это те люди, которые помогают охранять общественный порядок

Изменить размер текста: A A

В Ижевске объявили набор в ряды добровольной народной дружины, сообщает администрация города. Напомним, что ДНД – это объединение, которое помогает в охране общественного порядка, в борьбе с пьянством и хулиганством, участвует в спасении людей.

Отмечают, что стать членом ДНД могут жители России, которые достигли возраста 18 лет.

- В рамках работы дружины проводится курс первоначальной подготовки в органах внутренних дел. После этого выдается удостоверение установленного образца, - сообщили в администрации.

А за активное участие могу поощрить благодарственными письмами, наградами, ценными подарками, рекомендательными письмами и так далее.

Подробная информация - по телефонам 41-42-61, 41-42-18, Управление муниципальной милиции Администрации города Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Как в Ижевске изменились цены на такси, сахар и билеты в кино за 10 лет? «Комсомолка» решила присоединиться к популярному флешмобу #10yearschallenge и немного поностальгировать.

ИСТОЧНИК KP.RU