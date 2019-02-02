В Ижевске объявили набор в ряды добровольной народной дружины
В Ижевске объявили набор в ряды добровольной народной дружины, сообщает администрация города. Напомним, что ДНД – это объединение, которое помогает в охране общественного порядка, в борьбе с пьянством и хулиганством, участвует в спасении людей.
Отмечают, что стать членом ДНД могут жители России, которые достигли возраста 18 лет.
- В рамках работы дружины проводится курс первоначальной подготовки в органах внутренних дел. После этого выдается удостоверение установленного образца, - сообщили в администрации.
А за активное участие могу поощрить благодарственными письмами, наградами, ценными подарками, рекомендательными письмами и так далее.
Подробная информация - по телефонам 41-42-61, 41-42-18, Управление муниципальной милиции Администрации города Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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