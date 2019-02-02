Из-за ДТП с автобусом в Ижевске ограничено движение по улице Азина
По предварительным данным, два человека пострадали
Фото: Бурцева
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В субботу, 2 февраля, в Ижевске на улице Азина произошло ДТП. Как сообщил руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, произошло столкновение автомобиля «Дэу Нексия» в автобуса 11 маршрута.
Фото: Бурцева
В связи с этим, ограничено движение по улице Азина, от Областной до Новоажимова. По предварительным данным, два человека пострадали.
Фото: Бурцева
На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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