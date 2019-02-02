Из-за ДТП с автобусом в Ижевске ограничено движение по улице Азина

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-02T10:22:04+03:00

По предварительным данным, два человека пострадали

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В субботу, 2 февраля, в Ижевске на улице Азина произошло ДТП. Как сообщил руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, произошло столкновение автомобиля «Дэу Нексия» в автобуса 11 маршрута.

Фото: Бурцева

В связи с этим, ограничено движение по улице Азина, от Областной до Новоажимова. По предварительным данным, два человека пострадали.

Фото: Бурцева

На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU