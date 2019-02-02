В Удмуртии сотрудники ГИБДД спасли водителя из «снежного плена»
В Кизнерском районе Удмуртии сотрудники ГИБДД помогли автомобилисту выбраться из «снежного плена». Как сообщает пресс-служба МВД по республике, инспекторы были на маршруте патрулирования, как заметили застрявший автомобиль.
- По словам автомобилиста, при встречном разъезде с грузовиком, решил съехать на обочину дороги, но не рассчитал её ширины: правые колеса автомобиля провалились в сугроб. Самостоятельно выбраться на дорогу он не смог, - рассказали в пресс-службе.
Оценив ситуацию, инспекторы достали из служебного автомобиля буксировочный трос, и помогли мужчине вытащить машину.
- Стоит отметить, что ни водитель, ни транспортное средство не пострадали. Мужчина поблагодарил сотрудников ДПС и продолжил свой путь, - заключили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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