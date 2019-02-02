В Удмуртии погибла женщина, после ДТП с фурой
В субботу, 2 февраля, произошло ДТП на Можгинском тракте. Там, возле деревни Старая Монья, автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с фурой. В этот момент, в легковом автомобиле на заднем сиденье было три человека.
- В результате ДТП один из пассажиров «Лады» - женщина, погибла на месте, - сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
Еще двух пассажиров доставили в больницу.
ВАЖНО!
В связи с ухудшением погоды, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не превышать скорость движения и быть максимально внимательными на дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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