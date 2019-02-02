2019-02-02T15:00:31+03:00
Общество

Минимущества Удмуртии отозвало запрос на предоставление участка под строительство исламского центра в Ижевске

Будут дополнительно прорабатывать проект
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: проект центраФото: проект центра
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Министерство имущества Удмуртии отозвало запрос на предоставление участка в городке Металлургов Ижевска под строительство мусульманского культурного центра. Причина – необходимость дополнительно проработать этот проект. В связи с этим, прекращают и процедуру публичных обсуждений.

- Необходимо качественно подготовить материалы к обсуждению. Нам важно понять, что сами люди хотят там видеть, - рассказывал глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Обсуждения будут проходить через центр развития городской среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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