Биатлонист из Удмуртии, в составе российских юниоров, стал чемпионом мира

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-02T17:14:57+03:00

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В Словакии проходит чемпионат и первенство мира среди юниоров по биатлону. Сборная России, в составе которой выступает спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов, победила на эстафете 4×7.5 км! Как сообщается на официальном сайте федерации, мужчины показали феноменальную скорость, которая и позволила сгладить неточности в стрельбе.

- Наша команда потеряла лидерство на втором этапе. На стойке Ильназ Музамедзянов допустил четыре промаха и отправился на штрафной круг. Он сделал все возможное, чтобы не отпустить соперников и передал эстафету пятым. Вадим Истамгулов вернул нашей команде первое место и Василий Томшин уходил на заключительный этап с преимуществом в 20 секунд. Ему удалось выдержать давление со стороны команд Италии и Германии и выиграть у них в финишном створе, - сообщается на сайте федерации.

Кстати, 2 февраля, в рамках чемпионата и первенства, прошел спринт. Там Ильназ Музамедзянов оказался на восьмом месте. Лучший результат из сборной показал Саид Каримулла Халили – второе место.

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ИСТОЧНИК KP.RU