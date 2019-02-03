Государственную ветеринарную службу Удмуртии оснастили новыми автомобилями

СЕГОДНЯ 07:39 2019-02-03T07:39:37+03:00

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Торжественная передача нового оборудования и дезинфекционной техники специалистам государственной ветеринарной службы прошла 1 февраля в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР. Приобрели оборудование за счет средств республиканского бюджета в рамках государственной программы.

Всего в республику поступили семь мобильных карантинных пунктов (МКП) и четыре дезинфекционных установки Комарова (ДУК). Новые автомобили повысят оперативность выездов на дезинфекцию объектов и сделают работы по обслуживанию населения более эффективными. Так МКП позволят в короткие сроки обеспечивать карантинные мероприятия в очагах инфекций, а ДУК будут использоваться для проведения заправки дезинфекционных барьеров и доставки вакцины против бешенства в труднодоступные места.

Во время церемонии вручения оборудования Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что в целях контроля за эпизоотической ситуацией на территории республики проведена огромная и кропотливая работа. За прошлый год совершено более 2,5 млн диагностических исследований, а также более 300 млн. вакцинаций и профилактических обработок животных. Одним из результатов проделанной работы стало значительное снижение количества случаев заболевания бешенством.

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ИСТОЧНИК KP.RU