Государственную ветеринарную службу Удмуртии оснастили новыми автомобилями
Торжественная передача нового оборудования и дезинфекционной техники специалистам государственной ветеринарной службы прошла 1 февраля в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР. Приобрели оборудование за счет средств республиканского бюджета в рамках государственной программы.
Всего в республику поступили семь мобильных карантинных пунктов (МКП) и четыре дезинфекционных установки Комарова (ДУК). Новые автомобили повысят оперативность выездов на дезинфекцию объектов и сделают работы по обслуживанию населения более эффективными. Так МКП позволят в короткие сроки обеспечивать карантинные мероприятия в очагах инфекций, а ДУК будут использоваться для проведения заправки дезинфекционных барьеров и доставки вакцины против бешенства в труднодоступные места.
Во время церемонии вручения оборудования Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что в целях контроля за эпизоотической ситуацией на территории республики проведена огромная и кропотливая работа. За прошлый год совершено более 2,5 млн диагностических исследований, а также более 300 млн. вакцинаций и профилактических обработок животных. Одним из результатов проделанной работы стало значительное снижение количества случаев заболевания бешенством.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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