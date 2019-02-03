2019-02-03T15:40:45+03:00
Общество

В Ижевске обсудили проект по организации сетевой старшей школы

В рамках проекта предусматривается 5 новых школьных зданий
Ардашева Екатерина
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Фото: пресс-служба Администрации ИжевскаФото: пресс-служба Администрации Ижевска
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Экспертное обсуждение проекта создания Городской сетевой старшей школы-комплекса состоялось 2 февраля, сообщает пресс-служба Администрации Ижевска. В обсуждении принял участие глава города Олег Бекмеметьев.

Федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы начнет действовать с 1 сентября 2020 года. Он предполагает развитие индивидуального образовательного маршрута каждого школьника. Именно на индивидуализации образования и основана модель сетевой старшей школы.

Автором проекта является директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных. Проект, в числе прочего, предусматривает появление в нескольких районах Ижевска 5 школьных зданий, в среднем на 1000 мест, где старшеклассники после 9-го класса будут иметь возможность завершить общее образование с учетом индивидуальных учебных запросов.

Предполагается, что в новых учреждениях будут использоваться смешанные образовательные технологии, предполагающие дистанционное образование и применение современных методик. Также они помогут решить проблему дефицита ученических мест в городе.

В обсуждении программы участвовали Светлана Болотникова, министр образования и науки УР, Алексей Загребин, депутат Государственной Думы РФ, представители образовательных и общественных организаций, педагоги, психологи, предприниматели, старшеклассники и др.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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