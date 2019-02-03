2019-02-03T17:38:32+03:00
Происшествия

В Удмуртии вор напал на полицейских

Во время задержания мужчина находился в нетрезвом виде
Ардашева Екатерина
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Уголовное дело заведено на 31-летнего жителя Завьяловского районаУголовное дело заведено на 31-летнего жителя Завьяловского районаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый сразу в нескольких кражах, а также в оскорблении и применении насилия к полицейским, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии.

Уголовное дело заведено на 31-летнего жителя Завьяловского района. По данным следствия, накануне в селе Люкшудья, где проживал обвиняемый, была зафиксирована кража имущества у одного из жителей, и на место прибыла следственно-оперативная группа.

Во время работы полиции, обвиняемый в пьяном виде находился возле магазина. Он выражался нецензурно и нарушал общественный порядок. В ответ на замечание сотрудника полиции, мужчина пнул его и попытался скрыться в магазине. Когда к месту происшествия подоспели другие полицейские, подозреваемый также покрыл их бранью и накинулся с кулаками, ударив одного из служителей правопорядка по голове. Мужчина был задержан.

Как позже выяснили следователи, подозреваемый неоднократно похищал у односельчан электроинструменты. Мужчина полностью признал свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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