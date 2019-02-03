В Удмуртии вор напал на полицейских
В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый сразу в нескольких кражах, а также в оскорблении и применении насилия к полицейским, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии.
Уголовное дело заведено на 31-летнего жителя Завьяловского района. По данным следствия, накануне в селе Люкшудья, где проживал обвиняемый, была зафиксирована кража имущества у одного из жителей, и на место прибыла следственно-оперативная группа.
Во время работы полиции, обвиняемый в пьяном виде находился возле магазина. Он выражался нецензурно и нарушал общественный порядок. В ответ на замечание сотрудника полиции, мужчина пнул его и попытался скрыться в магазине. Когда к месту происшествия подоспели другие полицейские, подозреваемый также покрыл их бранью и накинулся с кулаками, ударив одного из служителей правопорядка по голове. Мужчина был задержан.
Как позже выяснили следователи, подозреваемый неоднократно похищал у односельчан электроинструменты. Мужчина полностью признал свою вину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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