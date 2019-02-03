В Ижевске выступит группа ZNAKI

СЕГОДНЯ 18:33 2019-02-03T18:33:00+03:00

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Легенды рока - группа ZNAKI - вновь посетит наш город! Музыканты приедут по приглашению концертного агентства «Драйв-групп», в рамках «Тура по ZNAKовым городам». «Телефонистки», «Мама», «Стрелки отстали», «Маленькая девочка Полли» - услышать любимые песни ижевчане смогут уже 8 февраля.

Отметим, что первые попытки создания рок группы был предприняты Алексеем Юзленко (гитара, вокал), а также его товарищами Олегом Мирошкиным (бас-гитара) и Михаилом Явных (гитара) еще в 1990 году. За это время коллектив несколько раз сменил название - с 1995 года ребята выступали под именем «Хейлон Боб», а с 2006 года - ZNAKI. И несмотря на солидный возраст, группа ZNAKI продолжает радовать поклонников новыми синглами. Конец 2018 и начало 2019 года ознаменовались новыми релизами, и музыканты обещают, что сыграют на концерте самый свежий материал.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Практически каждый концерт группы ZNAKI проходит с сюрпризами для фанатов? Солист группы Алексей Юзленко любит пошутить, меняя строчки во всем известных песнях. Например, вместо «телефонистки сходят с ума по одной», Алексей может спеть «три футболистки…». Какой сюрприз ожидает фанатов в Ижевске? Узнаем уже совсем скоро 8 февраля. Увидимся в пабе «Пинта», в ТРК «Петровский», 8 февраля. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 800 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU