Расстояние не помеха для спорта: в Ижевске открылись Всероссийские соревнования по бочча

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-04T06:28:50+03:00

В них участвуют 63 спортсмена из 16 регионов России

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В воскресенье, 3 февраля, в Спорткомплексе Ижевской государственной медицинской академии состоялось открытие Всероссийских соревнований по бочча. 63 спортсмена с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России приехали побороться за звание лучших в стране.

- От имени депутатов городской думы Ижевска и от администрации города приветствую вас всех на всероссийских соревнованиях по бочча. Это здорово, что именно в Ижевске проходят такие соревнования, 63 атлета из 16 регионов страны приехали показать свое мастерство. Я желаю всем пройти турнир на отлично и пусть победит сильнейший - с такими словами на открытии выступил председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.

Соревнования проходят уже второй раз, имена победителей станут известны уже 5 февраля. В официальном открытии приняли участие депутат Госдумы России Алексей Загребин, председатель общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов, паралимпийский чемпион Борис Богданов, представители Минсополитики Удмуртии и спонсора соревнований - компании «МегаФон».

- Я поздравляю всех с этим прекрасным праздником, с этими замечательным соревнованием. Спорт является важной формой социальной активности для лиц ограниченными возможностями. Замечательно, что большое число спортсменов в Удмуртии и России находят себя в такой дисциплине как бочча, – отметил Рашид Хуснутдинов.

Он также поблагодарил главного судью соревнований, председателя УРООИ «Благо», члена Общественной палаты Ижевска Олега Бочкарева и его команду за отличную организацию соревнований.

Отметим, что соревноваться спортсмены будут в индивидуальных классах: ВС1, ВС2, ВС3, ВС4, ВС5, тройках ВС1/ВС2 и парах: ВС3, ВС4, ВС5. Помимо состязаний, организаторы запланировали насыщенную культурную программу, знакомство с Ижевском и бесплатное посещение главных музеев города.

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ИСТОЧНИК KP.RU