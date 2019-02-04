2019-02-04T08:36:36+03:00
Общество

Соревнования по зимнему картингу прошли в Удмуртии

Участие приняло 55 спортсменов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации СарапулаФото: пресс-служба администрации Сарапула
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В Сарапуле, 3 февраля прошли соревнования по зимнему картингу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В соревновании приняло участие 55 спортсменов из Ижевска, Сарапула, Увы, Нылги, Чайковского и Набережных Челнов.

- Я хочу поблагодарить организаторов за столь большую подготовку к проведению соревнований и тот подарок, которые они дарят городу я желаю вам больших эмоций, спортсменам побед и удачи, всех с праздником! - отметил в приветственной речи на открытии соревнований Глава Сарапула Александр Ессен.

Соревнования проводились в следующих классах: «Микро» - возраст водителей 6-9 лет, «Супер-мини» 8-13 лет, «Ротакс-Макс Юниор» 12-17 лет, «Ротакс-Макс» - с 15 лет, «Хонда» и «Национальный» возраст водителей – до 12 лет (юноши, дети), 13 лет и старше (взрослые).

По итогам первенства пилот из Сарапула Гилманов Амир стал юным победителем

соревнований, он завоевал два первых места в классах «Микро» и «Хонда Дети».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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