5 и 6 февраля в Удмуртии пройдет чемпионат по сноуборду
В Удмуртии на базе курорта активного отдыха «Нечкино» пройдет чемпионат и первенство ПФО по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физкультуры, спорта и молодежной политике.
Чемпионат пройдет в параллельных поворотных дисциплинах: слалом и слалом-гигант. В соревнования примут участие сноубордисты России. В первенстве (группы 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008 г.р. и младше) будут соревноваться юниоры-перворазрядники.
На соревнованиях ожидается более 100 спортсменов из Москвы, Московской области, Ярославля, Пермского края, Кировской области, Татарстана, Башкортостана и Челябинской области.
Программа мероприятия:
4 февраля - день приезда спортсменов
15:00 - Мандатная комиссия
18:00 - тренировка
5 февраля – параллельный слалом-гигант
9.45 – открытие соревнований
10:00 – разминка
10.30 – просмотр трассы
11:00 – старт квалификационных заездов
13:00 – финальные заезды
6 февраля – параллельный слалом
10:00 – разминка
10.30 – просмотр трассы
11:00 – старт квалификационных заездов
13:00 – финальные заезды
15:00 – награждение
ИСТОЧНИК KP.RU
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