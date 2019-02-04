5 и 6 февраля в Удмуртии пройдет чемпионат по сноуборду

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-04T09:46:53+03:00

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В Удмуртии на базе курорта активного отдыха «Нечкино» пройдет чемпионат и первенство ПФО по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физкультуры, спорта и молодежной политике.

Чемпионат пройдет в параллельных поворотных дисциплинах: слалом и слалом-гигант. В соревнования примут участие сноубордисты России. В первенстве (группы 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008 г.р. и младше) будут соревноваться юниоры-перворазрядники.

На соревнованиях ожидается более 100 спортсменов из Москвы, Московской области, Ярославля, Пермского края, Кировской области, Татарстана, Башкортостана и Челябинской области.

Программа мероприятия:

4 февраля - день приезда спортсменов

15:00 - Мандатная комиссия

18:00 - тренировка

5 февраля – параллельный слалом-гигант

9.45 – открытие соревнований

10:00 – разминка

10.30 – просмотр трассы

11:00 – старт квалификационных заездов

13:00 – финальные заезды

6 февраля – параллельный слалом

10:00 – разминка

10.30 – просмотр трассы

11:00 – старт квалификационных заездов

13:00 – финальные заезды

15:00 – награждение

ИСТОЧНИК KP.RU